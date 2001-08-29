Сычков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычков Василий Михайлович

Место рождения

Степановка

Дата рождения

06.04.1956

Дата смерти

29.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна

Смерть
29.08.2001

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