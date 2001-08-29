Сычков Василий Михайлович
Место рожденияСтепановка
Дата рождения06.04.1956
Дата смерти29.08.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычкова (Сулбаева) Людмила Николаевна
Смерть
29.08.2001