Онурова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Груздева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Онуров Михайло Исаев
Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онуров Михайло Исаев
Смерть
Неизвестно