Марья Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Малютин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Семья под номером 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#894
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Малютин Иван Ильич
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Федосия Ильинична
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно