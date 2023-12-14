Марья Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Малютин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#894
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Малютин Иван Ильич

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Федосия Ильинична

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Николай Ильич

Отец ребёнка: Малютин Илья Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Илья Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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