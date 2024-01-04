Рогожников Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения04.11.1864 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864 ст.
Бракосочетание
05.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.
Дочь: Демидова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1896 ст.
Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1905
Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна
Смерть
Около 1920