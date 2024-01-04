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Рогожников Павел Константинович

Место рождения

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1864 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864 ст.

Отец: Рогожников Константин Васильевич

Мать: Рогожникова Александра Тимофеевна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1882 ст.

Жена: Рогожникова Степанида Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.

Дочь: Демидова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1896 ст.

Сын: Рогожников Пётр Павлович

Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Рогожников Иван Павлович

Мать ребёнка: Рогожникова Степанида Михайловна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1920
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