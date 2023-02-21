(Нестерова) Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Кривоногов Илья Нестерович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нестеров Павел Ильич
Отец ребёнка: Кривоногов Илья Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно