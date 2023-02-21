(Нестерова) Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова) Матрона Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Кривоногов Илья Нестерович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нестеров Павел Ильич

Отец ребёнка: Кривоногов Илья Нестерович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Илья Нестерович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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