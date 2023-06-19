Кривоногов Илья Нестерович
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нестеров Павел Ильич
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна