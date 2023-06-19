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Кривоногов Илья Нестерович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нестеров Павел Ильич

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна