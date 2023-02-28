Ткачев Илья Ефимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ткачев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1929
Сын: Ткачев Иван Ильич
Мать ребёнка: Ткачева Мария Митрофановна
Место жительства
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1942
Мать ребёнка: Ткачева Мария Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1944
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Загривье
Информация из донесения о безвозвратных потерях Фамилия Ткачев Имя Илья Отчество Ефимович Дата рождения/Возраст __.__.1905 Место рождения Воронежская обл. Дата и место призыва Гулькевичский РВК, Кра... Показать все