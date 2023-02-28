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Ткачев Илья Ефимович

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Место рождения

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ткачев Ефим

Мать: не указана

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Сын: Ткачев Иван Ильич

Мать ребёнка: Ткачева Мария Митрофановна

Меловатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Около 1939
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Ткачев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Ткачева Мария Митрофановна

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Мария Митрофановна

Смерть
16.02.1944
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Загривье
Информация из донесения о безвозвратных потерях Фамилия Ткачев Имя Илья Отчество Ефимович Дата рождения/Возраст __.__.1905 Место рождения Воронежская обл. Дата и место призыва Гулькевичский РВК, Кра... Показать все
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