(Kijski) Anna Tr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1835
Сын: Raadikkain Adam Alexandrs
Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)
Рождение ребёнка
02.07.1838
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)
Рождение ребёнка
20.09.1846
Дочь: Catharina
Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно