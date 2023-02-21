(Kijski) Anna Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kijski) Anna Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1835

Сын: Raadikkain Adam Alexandrs

Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: Catharina

Отец ребёнка: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)

Смерть
Неизвестно
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