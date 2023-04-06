Raadikkain Александр (Alexander Johanns S) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)

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Место рождения

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

07.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Raadikkain Юган Густавов

Мать: Евва

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1835

Сын: Raadikkain Adam Alexandrs

Мать ребёнка: Anna Tr

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Anna Tr

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: Catharina

Мать ребёнка: Anna Tr

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Tr

Смерть
07.04.1852
Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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