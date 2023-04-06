Raadikkain Александр (Alexander Johanns S)
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти07.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Raadikkain Юган Густавов
Мать: Евва
Рождение ребёнка
23.07.1835
Сын: Raadikkain Adam Alexandrs
Мать ребёнка: Anna Tr
Рождение ребёнка
02.07.1838
Рождение ребёнка
20.09.1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Tr
Смерть
07.04.1852
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область