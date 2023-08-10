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Горшков Федор Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Горшков Лев Ананьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1920

Дочь: Горшкова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна

Рождение ребёнка
03.03.1925

Дочь: Плотникова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна

Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Горшков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна

Троицкое, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1932

Дочь: Горшкова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна

Троицкое, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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