Горшков Федор Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Горшков Лев Ананьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1920
Дочь: Горшкова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна
Рождение ребёнка
03.03.1925
Дочь: Плотникова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна
Рождение ребёнка
21.07.1930
Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна
Рождение ребёнка
28.10.1932
Дочь: Горшкова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Харламовна
Смерть
Неизвестно