Горшкова Мария Харлампевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1898
Дата смерти29.06.1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1898
Отец: Андреев Харлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1920
Дочь: Горшкова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Львович
Рождение ребёнка
03.03.1925
Дочь: Плотникова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Львович
Рождение ребёнка
21.07.1930
Отец ребёнка: Горшков Федор Львович
Рождение ребёнка
28.10.1932
Дочь: Горшкова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Львович
Смерть
29.06.1934