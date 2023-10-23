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Горшкова Мария Харлампевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1898

Дата смерти

29.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1898

Отец: Андреев Харлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1920

Дочь: Горшкова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Львович

Рождение ребёнка
03.03.1925

Дочь: Плотникова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Львович

Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Горшков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Горшков Федор Львович

Троицкое, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1932

Дочь: Горшкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Львович

Троицкое, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
29.06.1934

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