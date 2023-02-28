Кирилл Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671 ст.
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Источники: доп.перепись 1737г. (РГАДА_Д.1679 стр. 61 Семья/Двор №4); 2 ревизия - 1745г. (РГАДА_350_2_1835 стр. 210 #3266); 3 ревизия - 1763г. (РГАДА_350_2_1859 стр.281)
Смерть
Неизвестно