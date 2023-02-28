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Кирилл Григорьев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1690 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671 ст.

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: доп.перепись 1737г. (РГАДА_Д.1679 стр. 61 Семья/Двор №4); 2 ревизия - 1745г. (РГАДА_350_2_1835 стр. 210 #3266); 3 ревизия - 1763г. (РГАДА_350_2_1859 стр.281)
Смерть
Неизвестно
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