Дронов Яков Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1937
Дочь: Грань Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна
Ураево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1948
Дочь: Трубина Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
17.03.1951
Сын: Дронов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна
Смерть
Неизвестно