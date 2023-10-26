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Дронов Яков Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1937

Дочь: Грань Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна

Ураево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1948

Дочь: Трубина Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.03.1951

Сын: Дронов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова Марфа Родионовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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