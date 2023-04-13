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Никитина Матрона Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

14.07.1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Никитин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Никитин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
06.02.1880

Сын: Никитин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
30.09.1885

Сын: Никитин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1919
Причина смерти: бронхит