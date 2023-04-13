Никитина Матрона Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти14.07.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1869
Сын: Никитин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Никитин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
06.02.1880
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
30.09.1885
Сын: Никитин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1919
Причина смерти: бронхит