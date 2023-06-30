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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1909
Сын: Брусницын Леонид
Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович
дер. Баланино Усть-Кубинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Красавина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Брусницын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917
мб 1918