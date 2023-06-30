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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1909

Сын: Брусницын Леонид

Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович

дер. Баланино Усть-Кубинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Красавина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Брусницын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Брусницын Василий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусницын Василий Львович

Смерть
1917
мб 1918