Брусницын Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусницын Сергей Васильевич

Брусницын Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Брусницын Василий Львович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно