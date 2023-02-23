Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1902
Дочь: Любовь Леонтьевна
Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.11.1903
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.04.1907
Сын: Сорокин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Сорокин Сергей Леонтьевич
Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно