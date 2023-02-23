Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Савельевна

Анна Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1902

Дочь: Любовь Леонтьевна

Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.11.1903

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.04.1907

Сын: Сорокин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Сорокин Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Сорокин Леонтий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close