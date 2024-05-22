Ануфриев Иван Леонтьевич 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Иван Леонтьевич

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ануфриев Леонтий Авраамович

Мать: Саларева Юстина Емельяновна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко (Дмитириенко) Екатерина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Какурина Юлиания Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ануфриева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ануфриева Юлиания Ивановна

Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ануфриев Николай Иванович

Мать ребёнка: Куценко (Дмитириенко) Екатерина Прохоровна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ануфриева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Куценко (Дмитириенко) Екатерина Прохоровна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1933

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