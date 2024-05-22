Ануфриев Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ануфриева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ануфриева Юлиания Ивановна
Мать ребёнка: Какурина Юлиания Алексеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ануфриев Николай Иванович
Мать ребёнка: Куценко (Дмитириенко) Екатерина Прохоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ануфриева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Куценко (Дмитириенко) Екатерина Прохоровна
Смерть
1933