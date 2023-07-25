Щербак (Кошевцева) Феодора Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак (Кошевцева) Феодора Евстафиевна

Щербак (Кошевцева) Феодора Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чигринская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Щербак Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Щербак Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Щербак Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Василий Карпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close