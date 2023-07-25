Щербак (Кошевцева) Феодора Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чигринская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Щербак Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Щербак Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Щербак Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щербак Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно