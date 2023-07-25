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Щербак Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Щербак Василий Карпович

Мать: Щербак Феодора Евстафиевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Щербак Даниил Александрович

Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербак Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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