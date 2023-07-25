Щербак Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1910
Сын: Щербак Даниил Александрович
Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Щербак Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербак Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно