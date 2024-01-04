Пучкова Марина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучкова Марина Демидовна

Пучкова Марина Демидовна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пучков Павел Еремеевич

Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пучков Лукьян Еремеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дементьева Марфа Еремеевна

Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
16.07.1841

Сын: Пучков Илья Еремеевич

Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Евсей Еремеевич

Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Лука Еремеевич

Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Еремей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close