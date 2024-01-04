Пучкова Марина Демидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дементьева Марфа Еремеевна
Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1841
Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пучков Еремей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно