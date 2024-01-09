Балина (Лагунова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лагунов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Балин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балин Вадим Петрович
Отец ребёнка: Балин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балин Петр
Смерть
Неизвестно