Балина (Лагунова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балина (Лагунова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагунов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Балин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Балин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Вадим Петрович

Отец ребёнка: Балин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балин Петр

Смерть
Неизвестно
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