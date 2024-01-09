Балин Вадим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балин Петр
Мать: Балина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Наталья Вадимовна
Мать ребёнка: Балина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балина Зинаида