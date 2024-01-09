Балин Вадим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балин Вадим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балин Петр

Мать: Балина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Вадимовна

Мать ребёнка: Балина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балин Сергей Вадимович

Мать ребёнка: Балина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балина Зинаида

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