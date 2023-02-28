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Пенкин Иван Митрофанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Пенкин Митрофан Филиппов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: Зинаида Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1905
учитель=заведующий Поречского приходского училища
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Галина Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
учитель Высшего начального городского училища
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Иванова

Смерть
Неизвестно
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