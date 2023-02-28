Пенкин Иван Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Пенкин Митрофан Филиппов
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Зинаида Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Работа или профессия
1905
учитель=заведующий Поречского приходского училища
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Галина Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Работа или профессия
1916
учитель Высшего начального городского училища
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Иванова
Смерть
Неизвестно