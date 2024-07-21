Нифантьев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьев Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нифантьев Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифантьева Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.

Сын: Нифантьев Семён Степанович

Мать ребёнка: Нифантьева Домна Яковлевна

Крутоярка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: редута Пресногорьковского урядник 3 класса Константин Ильич Агафонов, Давида Моисеева жена Анисья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно

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