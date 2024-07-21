Нифантьева Домна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.
Сын: Нифантьев Семён Степанович
Отец ребёнка: Нифантьев Степан Иванович
Крутоярка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: редута Пресногорьковского урядник 3 класса Константин Ильич Агафонов, Давида Моисеева жена Анисья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно