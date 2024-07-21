Нифантьева Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьева Домна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифантьев Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.

Сын: Нифантьев Семён Степанович

Отец ребёнка: Нифантьев Степан Иванович

Крутоярка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: редута Пресногорьковского урядник 3 класса Константин Ильич Агафонов, Давида Моисеева жена Анисья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно

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