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Скворцов Сергей

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Скворцов Абросим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Скворцов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Скворцов Мартын Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Скворцов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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