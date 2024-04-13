Скворцов Сергей
Место рождения
Дата рожденияДо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Скворцов Абросим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Скворцов Мартын Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Скворцов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно