Толкачев Павел Никифоров
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Толкачев Никифор
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Тюнина Лукерья Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чельцова Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Толкачева Фекла Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Толкачева Анна Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Толкачев Савостьян Павлов
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Толкачева Меланья Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Толкачева Ирина Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Толкачева Стефанида Павлова
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова
Смерть
Неизвестно