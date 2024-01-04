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Толкачев Павел Никифоров

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Толкачев Никифор

Мать: Толкачева Евдокия Петрова

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Тюнина Лукерья Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чельцова Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Толкачева Фекла Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Толкачева Анна Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Толкачев Савостьян Павлов

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Толкачева Меланья Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Толкачева Ирина Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Толкачева Стефанида Павлова

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Толкачев Федор Павлов

Мать ребёнка: Толкачева Агафья Федорова

Смерть
Неизвестно
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