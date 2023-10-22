Казанцев Демид Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Казанцев Савва Семенов
Мать: не указана
ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: не указана
Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597 ИВ Шаблиш 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395577
Смерть
Неизвестно