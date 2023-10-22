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Казанцев Демид Савин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Казанцев Савва Семенов

Мать: не указана

ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Казанцев Василий Демидов

Мать ребёнка: не указана

Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597 ИВ Шаблиш 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395577
Смерть
Неизвестно
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