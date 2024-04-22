Казанцев Савва Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Казанцев Семен Михеев
РС за 1747 год https://disk.yandex.ru/d/EMpLoV8r45FCMQ https://disk.yandex.ru/d/EMpLoV8r45FCMQ/1747/42-1-97%20%D0%A0%D0%A1%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Казанцев Демид Савин
ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597
Смерть
Неизвестно