Казанцев Савва Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Савва Семенов

Место рождения

Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Казанцев Семен Михеев

Мать: не указана

Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
РС за 1747 год https://disk.yandex.ru/d/EMpLoV8r45FCMQ https://disk.yandex.ru/d/EMpLoV8r45FCMQ/1747/42-1-97%20%D0%A0%D0%A1%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Казанцев Демид Савин

Мать ребёнка: не указана

ИВ Шаблиш 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/386597
Смерть
Неизвестно
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