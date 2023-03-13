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(Гусева) Матрена
(Гусева) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
1786
Пол
Женский
Отец
Гусевъ Петръ
1739 г.р.
Мать
Гусева (Муратова) Анна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Гусевъ Петръ
Мать:
Гусева Анна
Смерть
1786
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