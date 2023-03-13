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(Гусева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1767

Отец: Гусевъ Петръ

Мать: Гусева Анна

Смерть
1786