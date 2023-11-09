Бабикова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Бабиков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Бабиков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Голубцова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Бабиков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Григорий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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