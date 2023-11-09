Бабикова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Бабиков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Бабиков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Голубцова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Бабиков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно