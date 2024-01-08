Илемков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1915 ст.
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1915 ст.
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Илемкова Ира Михайловна
Мать ребёнка: Илемкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009