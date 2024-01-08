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Илемков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1915 ст.

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1915 ст.

Отец: Илемков Василий Иванович 1

Мать: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Илемкова Ира Михайловна

Мать ребёнка: Илемкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Александра Васильевна

Смерть
2009
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