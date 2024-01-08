Илемкова (Лысанова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Лысанова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Илемков Семен Васильевич 1

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.

Дочь: Рылова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Сын: Илемков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Сын: Илемков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.

Сын: Илемков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.

Сын: Илемков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
1917

Сын: Илемков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
11.07.1921

Дочь: Илемкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Илемков Семен Васильевич 2

Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Василий Иванович 1

Смерть
Неизвестно
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