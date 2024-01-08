Илемкова (Лысанова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Илемков Семен Васильевич 1
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.
Дочь: Рылова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Сын: Илемков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Сын: Илемков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.
Сын: Илемков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
1917
Сын: Илемков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
11.07.1921
Дочь: Илемкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Рождение ребёнка
05.06.1926
Сын: Илемков Семен Васильевич 2
Отец ребёнка: Илемков Василий Иванович 1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно