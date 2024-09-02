Дунаева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834

Сын: Дунаев Петр Савельевич

Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834

Сын: Дунаев Сидор Савельевич

Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834

Сын: Дунаев Василий Савельевич

Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович

Рождение ребёнка
С 1818 по 1834

Сын: Дунаев Семен Савельевич

Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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