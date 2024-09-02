Дунаева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834
Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834
Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1834
Сын: Дунаев Василий Савельевич
Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
С 1818 по 1834
Отец ребёнка: Дунаев Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно