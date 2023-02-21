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Шахмурадов Юрий Аванесович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942

Отец: Шахмурадов Аванес

Мать: Сардарян Сирануш Мухановна

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