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Шахмурадов Юрий Аванесович
Шахмурадов Юрий Аванесович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.1942
Пол
Мужской
Отец
Шахмурадов Аванес
Мать
Сардарян Сирануш Мухановна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942
Отец:
Шахмурадов Аванес
Мать:
Сардарян Сирануш Мухановна
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