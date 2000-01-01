Сардарян Сирануш Мухановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сардарян Сирануш Мухановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Сардарян Мухан

Мать: Сардарян Варти

Рождение ребёнка
27.02.1942

Сын: Шахмурадов Юрий Аванесович

Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахмурадова Эмма Аванесовна

Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахмурадов Георгий Аванесович

Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахмурадова Нора Аванесовна

Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахмурадов Аванес

Смерть
Неизвестно
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