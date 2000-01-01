Сардарян Сирануш Мухановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Сардарян Мухан
Мать: Сардарян Варти
Рождение ребёнка
27.02.1942
Сын: Шахмурадов Юрий Аванесович
Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахмурадова Эмма Аванесовна
Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахмурадов Георгий Аванесович
Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахмурадова Нора Аванесовна
Отец ребёнка: Шахмурадов Аванес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахмурадов Аванес
Смерть
Неизвестно