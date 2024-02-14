Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович
Место рожденияд.Калдарово Башкирия
Дата рождения1898
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович
Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Тагирова (Ахметдинова) Магашия Гарифулловна
Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Хамитова (Ахметдинова) Магания Гарифулловна
Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ахметдинов Сирай Гарифуллович
Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна
Смерть
1931
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно