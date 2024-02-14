Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметдинов Гарифулла Фаткуллович

Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Место рождения

д.Калдарово Башкирия

Дата рождения

1898

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Тагирова (Ахметдинова) Магашия Гарифулловна

Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Хамитова (Ахметдинова) Магания Гарифулловна

Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ахметдинов Сирай Гарифуллович

Мать ребёнка: Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Смерть
1931
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.