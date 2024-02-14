Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1890
Дата смерти06.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1890
Отец: Юмаев Гайнулла
Мать: Юмаева Хабиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович
Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Тагирова (Ахметдинова) Магашия Гарифулловна
Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Хамитова (Ахметдинова) Магания Гарифулловна
Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ахметдинов Сирай Гарифуллович
Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович
Смерть
06.05.1981