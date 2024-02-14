Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметдинова (Юмаева) Магруй Гайнулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1890

Дата смерти

06.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1890

Отец: Юмаев Гайнулла

Мать: Юмаева Хабиямал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Тагирова (Ахметдинова) Магашия Гарифулловна

Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Хамитова (Ахметдинова) Магания Гарифулловна

Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ахметдинов Сирай Гарифуллович

Отец ребёнка: Ахметдинов Гарифулла Фаткуллович

Смерть
06.05.1981

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