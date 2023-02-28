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Куранова Варвара Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.09.1838 ст.

Дата смерти

24.04.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1838 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Мария Кондратьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов и служащего казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
24.04.1840 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте -1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 61 номер 24
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