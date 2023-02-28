Куранова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1838 ст.
Дата смерти24.04.1840 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
24.09.1838 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов и служащего казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
24.04.1840 ст.
Умерла в возрасте -1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 61 номер 24