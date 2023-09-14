Цветкова Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиС ?.01.1954 по 21.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Петр Иванович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Иванова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Путинцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович
Рождение ребёнка
29.10.1929
Дочь: Прохорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович
Барсаниха, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Сергеева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович
Рождение ребёнка
После 1931
Дочь: Цветкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович
Смерть
С ?.01.1954 по 21.06.1966
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область