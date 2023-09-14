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Цветкова Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

С ?.01.1954 по 21.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Петр Иванович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Иванова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Путинцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович

Рождение ребёнка
29.10.1929

Дочь: Прохорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович

Барсаниха, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Сергеева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович

Рождение ребёнка
После 1931

Дочь: Цветкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Архипович

Смерть
С ?.01.1954 по 21.06.1966
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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