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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Устюцкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1085. Устоцкое, село бывшее государственное, при реке Меглине, дворов 19, жителей 59, церковь православная, часовня, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Устюцкое20221466053903202221084130[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
62Устюцкое (с.)2-го стана, 4-го зем. уч.Устюцкого38607882160799+земледелиеотхожий промыселБоровичский почтовый тракт. ручей Черная и река Меглина. Церковь, часовня, школа, хлебо-запасный магазин, 3 мельница, мелочная лавка 2 кузницы, маслоб. звд., смежна с погостом Устюцким.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60134Устюцкоедеревня58°31'00"35°20'00"O-36-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49632455101д Устюцкоедеревня