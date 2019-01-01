деревня Устюцкое, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Устюцкое

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Устюцкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Охонско-Федовская волость
1085. Устоцкое, село бывшее государственное, при реке Меглине, дворов 19, жителей 59, церковь православная, часовня, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Устюцкая волость
село Устюцкое20221466053903202221084130[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Барсанихская волость
62Устюцкое (с.)2-го стана, 4-го зем. уч.Устюцкого38607882160799+земледелиеотхожий промыселБоровичский почтовый тракт. ручей Черная и река Меглина. Церковь, часовня, школа, хлебо-запасный магазин, 3 мельница, мелочная лавка 2 кузницы, маслоб. звд., смежна с погостом Устюцким.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
60134Устюцкоедеревня58°31'00"35°20'00"O-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Устюцкое сельское поселение
49632455101д Устюцкоедеревня

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