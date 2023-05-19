Виноградов Севастьян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
16.01.1883
Рождение ребёнка
18.02.1884
Сын: Виноградов Макар Севастьянович
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
23.10.1888
Дочь: Мария Севастьяновна
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Проценко Матрона Савельевна
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Виноградов Прокофий Савельевич
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Маркова Прасковья Севастьяновна
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Анастасия Севастьяновна
Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
военный квартирмейстер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно