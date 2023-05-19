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Виноградов Севастьян Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Виноградов Яков Епифанович

Мать: Виноградова Александра Логвиновна

Бракосочетание
16.01.1883

Жена: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1884

Сын: Виноградов Макар Севастьянович

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
23.10.1888

Дочь: Мария Севастьяновна

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Проценко Матрона Савельевна

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Виноградов Прокофий Савельевич

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Маркова Прасковья Севастьяновна

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Анастасия Севастьяновна

Мать ребёнка: Виноградова Феодосия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
военный квартирмейстер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно