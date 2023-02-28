Балакина (Винокурова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1906
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Балакин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1910
Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1913
Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
27.01.1916
Сын: Балакин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович
Смерть
Неизвестно