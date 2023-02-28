Балакина (Винокурова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Винокурова) Анна Васильевна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Балакин Андрей Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Балакин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Балакин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1913

Сын: Балакин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1916

Сын: Балакин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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