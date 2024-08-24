Краснобаев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснобаева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Евликова Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Анатолий
Мать ребёнка: Евликова Устинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно