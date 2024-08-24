Краснобаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Иван

Место рождения

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснобаева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Евликова Устинья Тимофеевна

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Анатолий

Мать ребёнка: Евликова Устинья Тимофеевна

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евликова Устинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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