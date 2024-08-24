Евликова Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евликова Устинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евликов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснобаева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Краснобаев Иван

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Анатолий

Отец ребёнка: Краснобаев Иван

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснобаев Иван

Смерть
Неизвестно

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