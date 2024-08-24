Евликова Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евликов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснобаева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Краснобаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Анатолий
Отец ребёнка: Краснобаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснобаев Иван
Смерть
Неизвестно