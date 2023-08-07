(Майорова) Евдокия Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Майоров Платон Николаевич
Отец ребёнка: Майоров Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Майоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Майоров Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно