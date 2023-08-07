(Майорова) Евдокия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Майорова) Евдокия Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Майоров Платон Николаевич

Отец ребёнка: Майоров Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Майоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Майоров Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Николай Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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