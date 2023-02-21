Вяткин Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Юрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1984

Отец: не указан

Мать: Вяткина Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
26.06.2009

Дочь: Вяткина Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2021

Дочь: Вяткина Полина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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