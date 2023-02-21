Вяткин Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1984
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.06.2009
Дочь: Вяткина Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2021
Дочь: Вяткина Полина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности