Тарасова (Чикунова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Чикуновъ Федоръ
Мать: Чикунова Матрена
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хренова Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
19.01.1861
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шаранова Анастасія
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
30.08.1875
Сын: Тарасовъ Василій
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
07.05.1883
Сын: Тарасовъ Николай
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Агафья
Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Прокофій