Тарасова (Чикунова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Чикунова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чикуновъ Федоръ

Мать: Чикунова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хренова Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1861

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шаранова Анастасія

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1875

Сын: Тарасовъ Василій

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1883

Сын: Тарасовъ Николай

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Агафья

Отец ребёнка: Тарасовъ Прокофій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Прокофій