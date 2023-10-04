Шкадов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1945
Сын: Хорошавцев Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Хорошавцева-Купэшев Галина Николаевна
Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1952
Сын: Хорошавцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Хорошавцева-Благиных-Абатурова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно