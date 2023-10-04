Шкадов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкадов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1945

Сын: Хорошавцев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Хорошавцева-Купэшев Галина Николаевна

Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1952

Сын: Хорошавцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Хорошавцева-Благиных-Абатурова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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